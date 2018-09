Bandidos atiram contra carro blindado e ferem 2 PMs Dois policiais militares, que estavam de folga na manhã desta quinta-feira, 3, ficaram feridos durante uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, na altura de Cordovil, zona norte do Rio de Janeiro. Por volta das 6h30, o veículo Ômega blindado onde estavam os policiais foi fechado por um Volkswagen Fox, numa tentativa de assalto. Os criminosos começaram a disparar tiros de fuzil contra o veículo, quando os policiais tentaram fugir. Cerca de dez tiros atingiram o carro. Os policiais tiveram ferimentos na perna e no braço e foram levados para o Hospital Geral de Bonsucesso e não correm risco de morte, segundo a PM. O caso foi registrado no 38ºDP.