De acordo com agentes do posto de Bonsucesso da PRF, localizado no km 208 da Dutra, dois tiros atingiram o carro do PM, na porta e no vidro do motorista. Ele teria escapado pela porta do passageiro e ido para uma área na Rodovia Fernão Dias, que cruza com a Dutra na região. O caso foi registrado no 5.º Distrito Policial (Guarulhos).