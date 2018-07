Bandidos atropelam motoboy e jogam refém de carro no Rodoanel

Um engenheiro jogado com violência para o lado de fora do carro em movimento, um motoboy atropelado e mais de dez veículos danificados foi o saldo de uma perseguição da polícia a dois ladrões, que começou no Rodoanel, na tarde de segunda-feira, e terminou em Osasco, na Grande São Paulo. Dois homens foram presos em flagrantes, acusados de praticarem um sequestro relâmpago em Carapicuíba, também na Grande São Paulo.

Eram por volta de 14 horas quando o servente Alexander Aparecido, de 28 anos, e o office-boy Sérgio Hipolito, de 35, abordaram com uma pistola um engenheiro de 35 anos. Os dois obrigaram a vítima a entrar no próprio carro, um Fiat Strada. Eles pretendiam que o engenheiro realizasse vários saques bancários.

Os três entraram pelo Rodoanel, no sentido Castelo Branco e Régis Bitencourt. Próximo da cidade de Osasco, uma viatura do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Taboão da Serra, que estava realizando uma diligência, percebeu que o veículo trafegava numa velocidade muito baixa, o que acabou provocando suspeita. Os policiais encostaram ao lado do veículo e pediram para o motorista parar, mas ele passou a andar em alta velocidade. A partir daí, começou uma perseguição que passou dos 120 quilômetros por hora.

Durante o trajeto, os suspeitos atropelaram, de forma proposital, segundo testemunhas, um motoboy de 23 anos. "A intenção era que os policiais socorressem a vítima. Mas como os policiais notaram que outras pessoas iriam atender o motoboy, eles continuaram a caçada contra os ladrões", explicou o delegado da SIG de Taboão, Raul Godoy Neto.

Ao chegar em uma rotatória de Osasco, os ladrões tentaram fugir pela cidade. Houve troca de tiros e os ladrões jogaram a vítima, o engenheiro de 35 anos, para fora do veículo. O carro estavam numa velocidade de 50 km por hora. Mesmo assim, a polícia continuou a perseguição até a Avenida Getúlio Vargas, região central da cidade.

Propositalmente, os ladrões ainda colidiram o carro roubado contra outros veículos. A intenção era retardar a chegada da polícia. "Eles se entregaram depois que um policial conseguiu furar um dos pneus do carro", explicou o delegado. Os dois já tinham passagens pela polícia por roubo e porte ilegal de arma. Eles foram conduzidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Taboão da Serra e indiciados por prática de roubo e tentativa de homicídio. As duas vítimas ficaram feridas, mas passam bem e não correm risco de morte. "O engenheiro está muito abalado emocionalmente. Por isso não o ouvimos. Isso deve ocorrer só na próxima semana", afirmou o delegado.