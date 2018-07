Bandidos causam acidentes na Marginal durante fuga

Por volta das 8h30, o trio, armado, fez um homem de 25 anos refém na região de Vila Anastácio e passou com a vítima por diversos caixas eletrônicos fazendo saques. Perto das 10h30, os bandidos entraram na Rodovia Anhanguera, na altura do km 25, sentido São Paulo, e se depararam com um bloqueio da Polícia Rodoviária Estadual, o que deu início à perseguição.

Para fugir, os bandidos colidiram com ao menos cinco veículos que estavam no trânsito da Marginal do Tietê, perto da alça de acesso da Rodovia Anhanguera para a Marginal do Pinheiros. Segundo o soldado François Moretti dos Santos, na hora de abordagem, o homem que estava armado jogou a arma dentro do Rio Tietê. Não houve troca de tiros. Ao menos dois motoristas atingidos e a vítima de sequestro relâmpago compareceram à Central de Flagrantes do Ceagesp, para onde os presos foram encaminhados.

Trânsito

Por conta da perseguição, duas faixas da pista expressa da Marginal do Tietê foram interditadas, provocando um congestionamento de mais de nove quilômetros, que também afetaram as pistas central e local.

ÀS 11h45, a Marginal do Tietê ainda registrava congestionamento. A pista central estava com sete quilômetros de lentidão, entre a Ponte dos Remédios e Freguesia do Ó. As pistas expressa e local estavam com lentidão entre as Pontes Bandeirantes e Limão, com 5,5 quilômetros cada.