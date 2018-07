Bandidos chegam e fogem de barco após assalto

Os criminosos renderam os dois guardas municipais que faziam a segurança do prédio e conseguiram explodir apenas um dos dois caixas instalados no Paço Municipal, no bairro Itapanhaú, por volta das 3h30.

Segundo a SSP, o grupo fugiu de barco pelo rio, que corre nos fundos do imóvel, levando o dinheiro e seis coletes balísticos. Ninguém foi preso e ninguém ficou ferido. Ainda não há informação sobre a quantia levada pelos bandidos.