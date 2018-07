Bandidos e seguranças trocam tiros na Marginal do Tietê

Os três carros utilizados no assalto fecharam um outro veículo, que fazia a segurança do caminhão da transportadora Cargo Soft. ?Quando os assaltantes tentaram fechar o veículo, brequei e eles acabaram batendo um atrás do outro?, disse o agente da escolta Marcelo Leonardo Ferreira, de 37 anos. A partir daí, os quatro ladrões que estavam nos dois últimos carros iniciaram o tiroteio. Os três que viajavam no veículo da frente partiram em direção ao caminhão. Os assaltantes desceram do carro e abriram a porta do caminhão, que foi automaticamente travado por um sistema de segurança. ?Quando eles perceberam que o assalto não daria certo, decidiram fugir?, afirmou Ferreira.

A delegada Karla Teixeira, do 2º Distrito Policial (Bom Retiro), onde o caso foi registrado, disse acreditar que o crime tenha sido cometido por quadrilha especializada. Os ladrões utilizaram carros da mesma cor e modelo. ?Isso também é uma estratégia de quadrilhas, para confundir.? Segundo ela, ficou claro que o interesse era aquele caminhão específico, por causa do valor da carga.? A policial explicou que o veículo foi abordado em um ponto neutro da Marginal, onde o rastreador não o localiza por causa das árvores.

A perita Cíntia Moreno, do Instituto de Criminalística(IC), disse que ninguém ficou ferido no tiroteio. ?Não encontramos nenhum vestígio e nenhuma marca de sangue.? Uma das balas atingiu a touca de um dos seguranças da escolta. Dois dos três veículos utilizados no assalto e uma submetralhadora, com 28 cartuchos intactos, foram abandonados no local. Um dos veículos havia sido roubado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.