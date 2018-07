Bandidos em fuga atingem 13 carros na Marginal do Tietê Dois ladrões atingiram 13 veículos, por volta das 20h30 de ontem, no momento em que fugiam de policiais militares do 13º Batalhão na pista sentido Ayrton da Marginal do Tietê próximo à Ponte das Bandeiras, no Bom Retiro, região centro-norte da capital paulista.