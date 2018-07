Bandidos estouram caixa eletrônico em Guarulhos Um caixa eletrônico foi roubado, com o uso de explosivos, por volta das 2h47 na Rua Riachão do Jacuípe, nº 11, no bairro Jardim Centenário, em Guarulhos. Quando a viatura da Polícia Militar (PM) chegou ao local, depois de receber denúncia via Centro de Operações da PM (Copom), encontrou o caixa eletrônico do mercado Ferma arrombado. Segundo a PM, quantia em dinheiro ainda não contabilizada foi levada e o mecanismo de segurança que libera tinta, acionado.