Bandidos explodem 5 caixas eletrônicos em Guarulhos

Mais cinco caixas eletrônicos foram alvos de criminosos, desta vez, em Guarulhos, na região leste da Grande São Paulo. Os crimes ocorreram entre as 3h30 e 4 horas desta madrugada de quinta-feira, 23.

Na primeira ação, os criminosos arrombaram a porta do mercado Lopes, na rua Marinópolis, Jardim Presidente Dutra. Em seguida, instalaram explosivos nos quatro terminais bancários instalados no local e detonaram as dinamites. Ainda não se sabe se todos os caixas foram abertos, mas a quadrilha fugiu, levando o dinheiro de pelo menos um deles, mesmo com manchas de tinta. Esse caso foi registrado no 7º Distrito Policial da cidade.

O outro ataque ocorreu em outro mercado, na Rua Elisângela Alves de Souza, no Jardim Ponte Alta. Desta vez, os bandidos não tiveram a mesma sorte, já que os explosivos utilizados não chegaram a violar o cofre do caixa eletrônico. Em ambas as ocorrências, policiais militares chegaram logo em seguida, mas, até o momento, ninguém foi preso.

Ataques. De janeiro até agora, já são pelo menos 70 casos de ataques a caixas eletrônicos ocorridos no período noturno na Região Metropolitana de São Paulo, sendo 36 na Capital e 34 nos municípios da Grande SP. Na região Metropolitana, Guarulhos lidera, com 7 casos. Em 48 dos 70 casos os criminosos utilizaram explosivos para arrombar as máquinas. Foram 23 ataques somente dentro de supermercados.