Bandidos explodem caixa eletrônico em Itapevi (SP)

Moradores acionaram a Polícia Militar, que chegou rapidamente no local, obrigando os criminosos a fugir, supostamente antes de recolher o dinheiro do cofre. O local foi isolado para o trabalho dos peritos do Instituto de Criminalística. O caso seria registrado na Delegacia Central de Itapevi.

Este mesmo caixa foi alvo de criminosos no dia 4 de abril deste ano. Na ocasião, os criminosos instalaram um artefato no equipamento, mas o vigilante do hospital percebeu a ação dos bandidos e acionou a PM. Assim que perceberam que a Polícia Militar tinha sido avisada, os suspeitos fugiram, deixando os explosivos no local. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da PM, esteve no local e retirou o explosivo.

Somente neste ano, ocorreram pelo menos 65 ataques a caixas eletrônicos na capital e nos demais municípios da Grande São Paulo. Foram 26 casos na cidade de São Paulo e 39 na Região Metropolitana. Dos 65 ataques, 37 ocorreram com a utilização de explosivos. Os maiores alvos dos bandidos foram as agências bancárias (28), supermercados (15 casos) e postos de combustível (5).