Bandidos explodem caixa eletrônico em mercado de SP

Moradores ouviram o estrondo e ligaram para o 190. Policiais militares do 37º Batalhão, cuja sede fica na mesma região do estabelecimento comercial, no momento em que chegaram no local encontraram a porta arrombada e o caixa destruído.

Notas manchadas de tinta foram ignoradas pelos criminosos, que teriam fugido com parte do dinheiro. Não se sabe ainda quantos eram os ladrões nem em que veículo fugiram. O caso será registrado no 47º Distrito Policial, do Capão Redondo.

Com esse caso, sobe para 43, na região metropolitana de São Paulo, o número de ataques a caixas eletrônicos apurados, desde o começo do ano, no período da noite e madrugada, pela reportagem da Central Informativa do Estadão.

São 21 casos na capital e outros 22 nas cidades da Grande São Paulo. Destes 43 casos, 26 foram realizados por bandidos munidos de explosivos e 31 ocorreram somente em abril e maio. O saldo até agora é de 26 bandidos presos e três mortos em confronto com a PM.

O alvo preferido pelos criminosos até agora foram caixas instalados dentro de mercados, agências bancárias e lojas de conveniência de postos de combustível, totalizando 27 dentre os 43 casos registrados.