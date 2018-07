Bandidos explodem caixa eletrônico em SP Um grupo formado por pelo menos oito criminosos explodiu, por volta das 3h30 desta madrugada, um dos caixas eletrônicos instalados no hall de entrada da agência do Banco Itaú localizada na altura do nº 157 da Avenida José Bocchiglieri, no Jardim Beatriz, região de Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo.