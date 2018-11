Bandidos explodem caixa eletrônico em supermercado

Testemunhas que ligaram para a PM afirmaram ter visto, após a explosão, vários homens deixando o local a pé. PMs da 3ª Companhia do 38º Batalhão foram para o local, mas não chegaram a tempo de deter algum suspeito. Não se sabe ainda se algo foi levado do caixa. O caso será registrado no 69º Distrito Policial, de Teotônio Villela.

Desde o começo do ano, já são 49 casos de ataques a caixas eletrônicos, na região metropolitana de São Paulo, apurados pela reportagem do Estadão.com.br no período entre a noite e a madrugada. Foram 25 casos na capital e 24 nas cidades da Grande São Paulo. Somente em maio já são 22 casos.