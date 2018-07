Bandidos explodem caixa eletrônico em supermercado Criminosos explodiram, às 2h45, um caixa eletrônico da rede Banco 24 Horas instalado no interior do Supermercado Ágape, localizado na altura do nº 193 da Rua Itororó, no bairro Recreio São Jorge, em Guarulhos, região leste da Grande São Paulo.