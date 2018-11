Bandidos explodem caixa eletrônico na Grande SP

Policiais militares da 1ª Companhia do 31º Batalhão foram acionados por moradores do bairro que ouviram o estrondo, por volta das 3 horas. Além do caixa, boa parte do interior do estabelecimento também foi danificada pelos criminosos. Ainda não há informações se o dinheiro foi levado da máquina.

Os policiais procuram o dono do supermercado para verificar se há imagens de circuito interno de TV. O caso será registrado no 7º Distrito Policial de Guarulhos.