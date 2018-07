O caixa fica perto do alojamento de estudantes, que afirmaram ter ouvido um grande barulho e que em seguida pelo menos cinco homens fugiram do local. Uma marreta e outros objetos foram localizados no interior da agência, do Bradesco, que ficou bastante destruída. Pela manhã, peritos estiveram vistoriando toda a área na tentativa de localizar pistas que possam levar aos ladrões.