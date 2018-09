Bandidos explodem caixa eletrônico; um é preso Um homem foi preso na madrugada de hoje acusado de explodir um caixa eletrônico na região do Itaim Paulista, na zona leste da capital paulista. Segundo a Polícia Militar, por volta das 2h30 de hoje, um grupo fortemente armado com metralhadoras explodiu o caixa eletrônico, instalado na Avenida Marechal Tito, 4.800. Um dos suspeitos foi preso dentro de um veículo, com uma das gavetas para armazenar o dinheiro. Os outros suspeitos fugiram. Não há informações sobre quantas pessoas participaram do roubo ou o valor levado pelos assaltantes.