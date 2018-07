Bandidos explodem caixas eletrônicos no litoral de SP Criminosos explodiram dois caixas eletrônicos instalados em um hipermercado no Parque São Vicente, em de São Vicente, no litoral de São Paulo. Moradores da Rua Frei Gaspar ouviram o barulho de explosão na madrugada de hoje e ligaram para a Polícia Militar. A polícia não soube informar quantos ladrões participaram da ação e qual a quantidade de dinheiro levada da máquina. Ninguém foi preso. O caso será registrado no 1º Distrito Policial da cidade.