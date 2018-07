Bandidos explodem cofre de agência do BB no Maranhão Um grupo de criminosos explodiu o cofre de uma agência do Banco do Brasil na madrugada de hoje no município de Governador Archer, a cerca de 350 quilômetros de São Luís, no Maranhão. De acordo com informações iniciais da Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 3h30, e, com a explosão, a estrutura do prédio ficou destruída. Os suspeitos estavam fortemente armados e levaram uma quantia ainda não divulgada. Há suspeitas de que o grupo seria o mesmo que realizou ações semelhantes nos Estados do Tocantins e Pará.