Bandidos fazem 35 reféns em chácara em Itu-SP Quatro homens armados fizeram 35 pessoas reféns na madrugada de hoje em uma chácara em Itu, a 103 quilômetros de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil de Itu, as vítimas ficaram trancadas em um dos cômodos da casa enquanto os suspeitos roubavam jóias, documentos, aparelhos eletroeletrônicos e R$ 2 mil em dinheiro. Ninguém ficou ferido. Segundo a polícia, os homens chegaram na casa armados e encapuzados e levaram, ainda, dois veículos. A polícia localizou os automóveis, que foram devolvidos às vítimas. O grupo fugiu com os objetos roubados. Ninguém foi preso.