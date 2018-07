Bandidos fazem arrastão em bar em frente ao Mackenzie

Seis clientes e o segurança do bar, desarmado, foram rendidos do lado de fora do estabelecimento e obrigados a entrar. Mais de 20 clientes foram assaltados. Segundo as vítimas, os criminosos chegaram em um Volkswagen Jetta e fugiram no mesmo veículo. Dois dos criminosos foram localizados por policiais militares do 7º Batalhão na Baixada do Glicério graças ao GPS instalado no iPhone roubado de uma das vítimas. Cinco suspeitos, reunidos em uma das ruas do Glicério, foram abordados pelos policiais.

Três deles conseguiram correr e escaparam, mas um adolescente de 16 anos e Lincon Correia Silva acabaram dominados e foram reconhecidos pelo dono do aparelho com rastreador. Com um dos detidos, os policiais encontraram as chaves do Jetta, mas o veículo, que não estava próximo ao grupo abordado, ainda não foi encontrado.

O assalto, segundo as vítimas, durou um pouco mais de um minuto. Dois dos clientes foram agredidos pelos criminosos. O primeiro, sem perceber que o bar era assaltado, tentou retomar das mãos do criminoso a bolsa de uma colega que estava sentada à mesma mesa. Irritado, o bandido agrediu o rapaz com um tapa. O cliente caiu ao chão e ficou imobilizado pelas pernas do criminoso.

O segundo cliente agredido foi atingido por um coronhada após dizer a um dos assaltantes que já havia entregue a carteira, mas ela foi encontrada pelo bandido ao revistar a vítima. Os dois clientes não precisaram ser atendidos no hospital. Além de carteiras, bolsas, celulares, relógios e dinheiro das vítimas, os criminosos levaram a gaveta do caixa do estabelecimento com cerca de R$ 1 mil. O arrastão foi registrado no 8º Distrito Policial, do Brás/Belém.