Bandidos fazem arrastão em condomínio de Campinas Cinco suspeitos invadiram e assaltaram na madrugada de ontem três residências em um condomínio, no bairro 31 de Março, em Campinas, no interior de São Paulo. Os criminosos renderam os porteiros e entraram no condomínio. Um dos assaltantes ficou vigiando os funcionários enquanto outros quatro invadiam três casas e renderam os proprietários. Foram levados documentos, dinheiro, cartões de crédito, talões de cheques, eletroeletrônicos, celulares e jóias. Os criminosos fugiram em dois carros das vítimas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), os bandidos ainda não foram identificados e não havia registro de prisões de suspeitos. Um dos vigia do condomínio afirmou, em depoimento, que os suspeitos diziam estar em indulto de Natal, segundo a SSP. Os veículos roubados também não foram localizados.