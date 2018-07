Bandidos fazem arrastão em condomínio em Boituva

De acordo com a PM, os criminosos levaram dinheiro, computadores, joias, celulares, videogames e relógios. O produto do roubo foi colocado em malas de viagem dos próprios moradores. Parte do material foi levado em um carro de um morador, também roubado pelos ladrões. Policiais de Boituva, Sorocaba e Tatuí fizeram um cerco na região, mas até o fim da tarde, integrantes do bando não tinham sido localizados. Parte das vítimas ainda não tinha procurado a polícia para denunciar o roubo.

Os condomínios de luxo têm sido alvos frequentes de grupos criminosos no interior de São Paulo. Em fevereiro, bandidos armados com escopetas roubaram três casas no Condomínio São Joaquim, em Vinhedo. Em dezembro, ladrões furtaram três mansões no condomínio Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz.