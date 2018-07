Bandidos fazem arrastão em dois ônibus em rodovia do PR

Quatro homens, encapuzados e armados com pistolas, roubaram dois ônibus da empresa Pluma na Rodovia PR-317, na região do município paranaense de Maringá, nesta quarta-feira, 14. O crime aconteceu no momento em que os veículos passavam por uma lombada, no trevo de acesso à cidade de Floresta, próximo a um canavial. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os bandidos renderam os motoristas e roubaram celulares e dinheiro dos passageiros. Os ônibus, um deles com 44 passageiros e outro com 19, seguiam do Rio de Janeiro para Foz do Iguaçu, no Paraná, segundo a polícia rodoviária. Os agentes iniciaram diligências pelo local para encontrar os suspeitos. Não houve disparos e ninguém ficou ferido.