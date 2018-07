Bandidos fazem arrastão em dois restaurantes em SP

O primeiro assalto aconteceu por volta das 23 horas, no restaurante Gattai Sushi, na Avenida Iraí, 161, em Campo Belo, zona sul. De acordo com um representante do estabelecimento, 10 homens armados chegaram em três veículos e renderam o manobrista.

Os suspeitos levaram cerca de R$ 300 do caixa e celulares de empregados e clientes. Foram roubadas também joias, carteiras e bolsas dos clientes. A ação, relatou o representante do estabelecimento comercial, durou cerca de cinco minutos. Os bandidos fugiram.

Alguns clientes e o proprietário fizeram um boletim de ocorrência no 27º Distrito Policial. O representante do restaurante informou que as câmeras do sistema de segurança ainda não estavam instaladas.

Por volta da meia-noite, os criminosos armados invadiram outro restaurante, na Rua Diógenes Ribeiro, 2.100, no Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Os bandidos roubaram os pertences dos clientes, o dinheiro do caixa e fugiram. O caso foi registrado no 14º DP.