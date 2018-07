Bandidos fazem arrastão em hospital do Rio Cerca de dez bandidos armados realizaram um arrastão, por volta das 23h de segunda-feira, 03, dentro do Hospital Norte D'' Or, em Cascadura, zona norte do Rio de Janeiro. Pelo menos 22 pessoas, entre pacientes, acompanhantes e funcionários do hospital, tiveram dinheiro, celulares e pertences roubados.