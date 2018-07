Bandidos fazem arrastão em hotel do interior de SP

"Os que não saíram, tiveram as portas dos apartamentos arrombadas. Eles roubaram de tudo; celulares, notebooks, cartões de crédito, dinheiro, tudo, dos nossos hóspedes. Uma hóspede teve R$ 10 mil em joias roubadas", contou Kátia Cristina Bassani, mulher de Antônio. "Vivemos momentos de terror. Os bandidos agrediram o meu marido e passaram o tempo todo ameaçando os hóspedes, inclusive muitas crianças que choraram", completou.

Para fugir, uma hora depois, os ladrões levaram a caminhonete Toyota Hilux do comerciante Aílton Cabreira, de Marabá (PA), que voltava de Foz do Iguaçu e tinha parado para pernoitar no hotel. Fazia menos de um mês que ele tinha comprado a caminhonete, que estava com mercadorias compradas no Paraguai", contou Kátia. Na fuga, os ladrões também levaram as chaves de todos os carros que havia no hotel e os controles remotos dos portões do estabelecimento. Até as 16h30, a polícia não tinha identificado nenhum suspeito.