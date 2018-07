Bandidos fazem arrastão em semáforo em Ipanema Armados com pistolas, dois bandidos fizeram um arrastão em um semáforo localizado na esquina da Rua Alberto de Campos com a Rua Vinícius de Moraes, em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Os bandidos renderam ocupantes de cinco veículos. Um casal que estava em uma Pajero foi o primeiro a ser dominado pelos criminosos, assim que o veículo parou. Obrigadas a sair do utilitário esportivo, as vítimas entregaram objetos pessoais e assistiram a dupla abordar outros quatro veículos. Policiais militares foram acionados mas não chegaram a tempo de localizar a dupla, que fugiu a pé. Ninguém ficou ferido.