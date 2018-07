Bandidos fazem arrastão na BR-116, no Rio Cerca de dez bandidos realizaram um arrastão na pista sentido Rio da Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116 Norte), na altura do Km 137, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por volta das 6h desta quinta-feira. Os ladrões teriam roubado dinheiro, celulares e documentos de vários motoristas que ficaram presos no congestionamento por conta do fechamento da rodovia. Porém, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até às 11h somente uma vítima havia procurado a 62ª Delegacia de Polícia (Imbariê) para registrar o crime.