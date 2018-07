Bandidos fazem reféns para explodir agências em Alumínio Um grupo armado tomou duas pessoas como reféns durante assalto a duas agências bancárias de Alumínio, na região de Sorocaba, no final da noite deste domingo, 9. O bando, com pelo menos seis integrantes encapuzados, segundo a Polícia Militar, invadiu a cidade em três veículos. Na fuga, os bandidos dispararam tiros de fuzil para o alto para amedrontar as pessoas que estavam nas ruas. Um homem que usava um caixa eletrônico foi feito refém pelos criminosos. Um rapaz que estava na frente de uma das agências também foi rendido. Os dois foram libertados após a ação.