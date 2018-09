Bandidos fogem e reféns são liberados em assalto no Rio

Cerca de 10 pessoas que eram mantidas reféns por bandidos dentro de um supermercado na manhã desta segunda-feira, 12, no Rio de Janeiro, foram libertadas, segundo informações da Polícia Militar. Pelo menos dois assaltantes invadiram o supermercado, no bairro Rio Comprido, zona norte do Rio, por volta das 7 horas, rendendo funcionários e clientes, segundo a PM. Policiais militares e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) cercaram o local e por volta das 9h30 foi constatado que os bandidos haviam fugido. Ninguém ficou ferido.