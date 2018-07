Bandidos incendeiam ônibus e depredam lojas na Bahia

Segundo a Polícia Militar, três ônibus teriam sido incendiados, dois depredados e estabelecimentos comerciais teriam sido atacados pelos supostos traficantes. Moradores relatam que há toque de recolher em alguns bairros, nos quais o comércio não está funcionando e onde foram registrados tiroteios.

O interesse dos criminosos, segundo os policiais, seria tentar atrapalhar a investigação sobre a fuga de Rivaldo Freitas Oliveira do Complexo Policial da cidade, no último sábado. Para escapar, ele matou, a tiros, um policial militar que estava no local.

Segundo a investigação, o plano de fuga foi arquitetado pela mesma quadrilha que está promovendo os ataques, agora. Quatro de seus integrantes foram presos nos últimos dias.

O secretário de Segurança da Bahia, Maurício Barbosa, e o delegado-chefe da Polícia Civil, Hélio Jorge, embarcaram na tarde de hoje para Porto Seguro. Equipes do Grupamento Aéreo da PM (Graer) também foram deslocados para a região, para reforçar o policiamento.