Bandidos invadem condomínio e matam policial civil

Eram pelo menos 10 bandidos em várias motos. Sete teriam ficado do lado de fora do condomínio esperando pelo retorno dos comparsas, que renderem o porteiro e alguns entregadores de pizza. O trio já sabia qual era a casa da vítima. A esposa e os dois filhos do casal também foram rendidos, e assistiram aos criminosos deixarem o local levando o investigador, com as três armas dele, no carro da família.

Policiais militares da 4ª Companhia do 33º Batalhão foram acionados, mas nenhum suspeito nem a vítima haviam sido encontrados nas primeiras horas após a invasão no condomínio.

Por volta das 4 horas deste sábado, o corpo do investigador, morto a tiros, foi localizado pela PM, acionada via 190, dentro do veículo da vítima, no bairro Gramado, em Cotia, próximo ao quilômetro 21 da Rodovia Raposo Tavares.

A esposa do casal, minutos após o sequestro do marido, encontrava-se em estado de choque e pouco conseguiu conversar com os policiais militares que entraram no condomínio após serem acionados pela portaria.

O caso será registrado no 1º Distrito Policial de Cotia, que fica na região central da cidade. Nenhum dos assassinos foi detido até o momento.