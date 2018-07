Bandidos invadem condomínio em Itapecerica da Serra

O vigilante, durante uma ronda dentro do condomínio, flagrou dois homens deixando um dos imóveis. Com eles havia vários objetos, além de dinheiro e joias, roubados de dentro da residência. Ao conseguir sair do raio de ação dos criminosos, o funcionário ligou para a PM.

Ao perceberem que não tinham como deixar a tempo o local carregando o material roubado, os bandidos fugiram e deixaram tudo para trás. Como nenhum funcionário da portaria do condomínio foi rendido, segundo a PM, acredita-se que os assaltantes pularam um dos muros do residencial.

Policiais militares da 1ª Companhia do 25º Batalhão, com auxílio do helicóptero Águia, que sobrevoou a região, de muita mata, não localizaram nenhum suspeito. O caso seria registrado no Distrito Policial Central de Itapecerica da Serra.