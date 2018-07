Bandidos invadem e roubam prédio na Vila Olímpia, em SP

No último dia 4, nove homens armados invadiram, durante a madrugada, um prédio comercial na Rua Haddock Lobo, nos Jardins. Os ladrões também conseguiram escapar. A investigação está a cargo da 2ª Delegacia da Divisão Investigações sobre Crimes Contra o Patrimônio, do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) da Polícia Civil.

No primeiro semestre deste ano, a região do 78º DP, que cobre todo o Jardim Paulista, já registrou 587 roubos, o que dá uma média de pouco mais de três por dia. Esse número é 31,9% maior do total de casos no mesmo período de 2011. Na mesma comparação, o número de roubos na capital aumentou 7,7%.

Em 23 de julho, assaltantes fizeram um arrastão em um prédio residencial na Rua Bela Cintra, paralela à Haddock Lobo. A ação durou três horas e 20 moradores foram feitos reféns em um dos apartamentos. Quatro suspeitos foram presos.

O delegado Mauro Fachini, titular da Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Condomínios, alertou, à época, para o que classificou de uma mudança no perfil do assaltante que comete esse tipo de crime. Atualmente, não são quadrilhas especializadas que fazem arrastões, mas pessoas que já praticavam outros delitos e passam a agir em diferentes grupos com o objetivo de assaltar condomínios. Por isso, o alvo dos bandidos não são apenas condomínios de luxo.

Em 5 de fevereiro, o Edifício Blue Tower, no Jabaquara, zona sul da capital, foi invadido por 11 homens. Ao todo, 40 salas comerciais foram invadidas distribuídas por seis andares. O cofre foi arrombado, de onde os ladrões levaram pouco mais de R$ 14 mil, além de U$ 2,5 mil. Ninguém foi preso.