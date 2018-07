Bandidos invadem fazenda do zoológico de São Paulo Um bando armado invadiu e assaltou, no sábado, 26, a fazenda que a Fundação Parque Zoológico de São Paulo mantém no município de Araçoiaba da Serra, região de Sorocaba, no interior de São Paulo. A unidade agrícola produz alimentos para animais mantidos no zoo da Capital, o maior do País.