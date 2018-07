Segundo a Polícia Militar, os bandidos invadiram a indústria de encadernação Polo Plástico, na Rua Achiles Orlando Curtolo, altura do número 390, por volta das 7h30. Equipes da PM negociam a rendição dos suspeitos e a liberação dos reféns. Uma equipe do helicóptero Águia está no local dando apoio aos policiais.