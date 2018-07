Bandidos jogam colombiano em canal do mangue no RJ O colombiano Rubens Dario Garcia, de 32 anos, foi jogado por criminosos na madrugada de hoje no canal de um mangue em frente ao Clube dos Portuários, na Leopoldina, no Rio de Janeiro. A vítima, que teve um celular roubado, havia acabado de sair do clube, onde participou da festa do título da escola de samba Unidos da Tijuca. Um taxista testemunhou o assalto e ligou para a Polícia Militar (PM), que usou uma corda para resgatar a vítima. O estrangeiro foi encaminhado para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade.