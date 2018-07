Bandidos levam carro com criança dormindo dentro

Dois criminosos furtaram um Monza preto onde havia um menino de 5 anos dormindo no banco traseiro. O fato ocorreu por volta da 1h da madrugada desta segunda, 1º, em frente ao Hospital Estadual do Grajaú, na zona sul da capital paulista. Segundo a PM, os pais do menino tiveram que entrar às pressas no hospital pois socorriam um amigo, mas deixaram o filho, P.C.S.C., dormindo no veículo. Depois de cerca de 25 minutos, quando saíram do hospital, o carro já havia sido levado. PMs encontraram o veículo uma hora depois, a 20 quilômetros do local, em Parelheiros, no extremo da região sul. A criança ainda estava dormindo e não percebeu o assalto. Os ladrões teriam abandonado o carro, do qual nada levaram, após perceber que nele havia a criança.