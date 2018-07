Bandidos libertam crianças, mas mantêm reféns em BH Um casal de bancários e uma funcionária da família, segundo o Centro de Coordenações da Polícia Militar (PM), permanecem reféns de bandidos desde as 18h de segunda-feira, 4, num dos apartamentos de um edifício no bairro Fernão Dias, em Belo Horizonte, capital mineira. Duas meninas, de 2 e 4 anos, filhas do casal, foram liberadas pelos criminosos na madrugada desta terça-feira, 5, confirmou a PM, que cerca o local com homens do 16º Batalhão e do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate).