Bandidos matam cabo da PM durante arrastão no Rio Um arrastão contra pedestres e motoristas no bairro de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, terminou ontem à noite com a morte do cabo Alexandre Pereira dos Santos, lotado no 6º Batalhão, da Tijuca. Quatro bandidos armados, após atacar pedestres e motoristas nas ruas da região, resolveram investir contra Pereira, que, de folga e à paisana, deixava a casa de sua mãe. Sem saber que a vítima era um policial, o grupo exigiu um cordão de ouro que estava no pescoço do cabo, de 36 anos. O policial então sacou uma pistola, o que deu início a um tiroteio.