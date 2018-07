Bandidos matam comerciante e funcionário em SP

Em Pinheiros, Rodrigues, de 33 anos, foi baleado após um suspeito estacionar sua moto em frente a lanchonete e, sem dizer nada, ter sacado a arma e atirado várias vezes contra a vítima, que morreu no local. Nada foi levado. Em depoimento no 14º Distrito Policial (DP), o sócio da vítima, de prenome Jairo, contou que uma vez Rodrigues chegou a comentar que estava jurado de morte, mas não disse por que nem por quem. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará o caso.

No outro crime, dois suspeitos invadiram a loja no Brás para praticar o roubo. Ao reagirem, Teófilo, de 38 anos, e outro funcionário do estabelecimento, Luiz Torres, de 46 anos, foram baleados. José Teófilo morreu no pronto-socorro Tatuapé.

Sem levar nada, a dupla fugiu em um carro, cuja placa foi anotada por testemunhas. Por meio dela, os policiais chegaram até o apartamento onde um dos suspeitos estava, em Santa Cecília, região central de São Paulo. Ele foi preso, mas seu comparsa está foragido. O assalto e a prisão foram registrados no 8º DP.