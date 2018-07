Bandidos morrem ao assaltar loja ao lado de base da PM

Eram pelo menos 3 bandidos que, segundo as vítimas, entraram no estabelecimento comercial, que já estava fechando. O trio exigiu do proprietário o dinheiro contido num suposto cofre existente na loja. Os assaltantes baixaram as portas e começaram a recolher o dinheiro, mas, no momento em que fugiam, foram surpreendidos por três policiais, acionados por uma testemunha.

Na troca de tiros, foram baleados Ronaldo Gilvino Francelino, 29 anos, e Gilvano da Silva oliveira, 26, que morreram quando eram atendidos no Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini. O terceiro bandido fugiu pelos fundos da loja, levando cerca de R$ 30 mil. O sargento Nomenando Antonio Guerra, de 44 anos, atingido em um dos braços, foi encaminhado ao mesmo hospital e passa bem.

O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Mauá.