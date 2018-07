Bandidos morrem após sequestro relâmpago Um sequestro relâmpago terminou com um bandido preso e outros dois mortos em uma troca de tiros com a polícia ontem à noite na zona sul de São Paulo. Outros dois homens que participaram do crime conseguiram fugir. Os dois criminosos mortos ainda não foram identificados e a Polícia Civil aguarda a confirmação da identificação do preso.