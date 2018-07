Bandidos rendem 70 turistas em rodovia de SP

O grupo rendeu as vítimas no quilômetro 498 da Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Cajati (SP). Os bandidos conduziram os veículos até Pariquera-Açu, pela rodovia estadual SP-222. De acordo com a PRF, os passageiros foram obrigados a se despir e a entrar nos compartimentos de bagagens. Enquanto isso, os assaltantes recolheram objetos pessoais e dinheiro. A polícia ainda não divulgou quanto foi levado.

Após a fuga dos criminosos, um policial que passava pelo local resolveu acionar a Polícia Militar ao desconfiar dos ônibus abandonados na estrada. Quando a equipe de agentes chegou na rodovia, por volta das 19h30, encontrou os passageiros dentro dos veículos. Os bandidos deixaram no local um jogo de farda, um colete à prova de balas e um Astra preto.