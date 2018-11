Bandidos rendem funcionários e assaltam joalheria no RJ Dois criminosos invadiram uma joalheria hoje e renderam os funcionários, em Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos invadiram a loja usando uniformes de uma empresa de construção e renderam os funcionários da joalheria Elo de Ouro, localizada na Rua Lacerda Sobrinho, no centro, no início da manhã de hoje.