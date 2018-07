Bandidos rendem vigias e explodem caixas na Unesp

Dinamites foram colocadas em equipamentos do Banco do Brasil e Santander, porém, causaram apenas danos e não liberaram o dinheiro. Sem conseguir obter sucesso no roubo, a quadrilha fugiu sem ser identificada. A Polícia Civil investiga o caso e vai analisar imagens feitas por câmeras de segurança da universidade.

Outros ataques a universidades públicas já foram registradas na região. Há menos de dois meses bandidos em três motos explodiram um caixa eletrônico do Santander dentro do campus da USP de Ribeirão Preto, fugindo em seguida com todo o dinheiro que havia no aparelho.