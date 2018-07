Bandidos roubam 8 carros de dois estacionamentos em SP

Os quatro veículos, segundo a polícia, foram abandonados pelos criminosos nos bairros do Ipiranga e Cambuci, na zona sul da cidade, e no Glicério e na Liberdade, região central. No segundo estacionamento, na Rua da Mooca, os assaltantes levaram quatro veículos. Desses, a polícia conseguiu recuperar dois: um Peugeot 307 e um Honda Civic, no qual um suspeito foi detido portando o cartão do estacionamento. A polícia não descarta a hipótese de que os oito assaltantes façam parte de uma mesma quadrilha.