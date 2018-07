Bandidos roubam armas de sócio de clube de tiro em SP Seis homens invadiram ontem uma residência no bairro Cidade Jardim, em Rio Claro, cidade do interior de São Paulo, e roubaram seis espingardas, além de cem cartuchos. Segundo a Polícia Militar (PM), as armas são do dono da casa, que faz parte de um clube de tiro. Ninguém ficou ferido.