Bandidos roubam banco na zona leste de SP Bandidos roubaram uma agência bancária na zona leste de São Paulo na manhã de hoje. O gerente do banco foi obrigado a ir até o banco com os criminosos. Depois de roubar uma quantia em dinheiro, os assaltantes fugiram. A Polícia Militar foi acionada por volta das 10 horas, após a fuga dos ladrões. O valor roubado não foi divulgado até o momento. Não há informação sobre presos. O caso foi registrado no 49º DP, de São Mateus.